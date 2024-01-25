الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الضرائب": إتاحة البيئة التجريبية لمنظومة توحيد أسس احتساب الضريبة على الأجور لممولي المرحلة الرابعة

رشا عبد العال
رشا عبد العال

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت اتاحة البيئة التجريبية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة ) بداية من 15 يناير 2024 وحتى موعد إلزامهم بالمنظومة في 15 فبراير 2024، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب المصرية,

 وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 الصادر بإلزام باقي ممولين المركز الضريبي لكبار الممولين أول  بتطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة) من المنظومة إعتبارًا من 15/2/2024.

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تم إرسال بيانات الدخول على البيئة التجريبية  للممولين  الملزمين بالمرحلة الرابعة

  وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إرسال بيانات الدخول على البيئة التجريبية  للممولين  الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة ) من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، على البريد الإلكتروني المسجل بمعرفتهم على قواعد بيانات المصلحة من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وشددت على ضرورة الاستفادة من فترة التشغيل التجريبي الحالية وتجربة وظائف المنظومة كاملة دون أي أثر ضريبي يقع عليهم خلال تلك الفترة.

وأوضحت رشا عبد العال،  أنه سيتم إتاحة إمكانية الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة ) من المنظومة، وغلق إمكانية تقديم نماذج المرتبات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية،واتاحتها فقط على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات إعتبارًا من تاريخ الإلزام المقرر لهم 15 فبراير 2024.

معلومات عن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات وكافة الأدلة التعريفية والإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة وورش العمل المسجلة، يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

كما يمكن تحميل نماذج ( الاحتساب الشهري، ونماذج معالجة التسوية ) الخاصة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي على موقع المصلحة 
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.

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