لو فاتك التريند| أول تعليق لسميحة أيوب بعد احتفالية الشرطة.. وإسرائيل تعلن موقفها من وقف إطلاق النار بغزة

تنوعت أخبار التريند اليوم الأربعاء، ما بين أخبار فنية واجتماعية في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال الساعات الماضية.

تفاصيل مبادرة وزارة الطيران لتخفيض أسعار الرحلات

أطلقت وزارة الطيران المدني، عدد من الرحلات التشجيعية للمسافرين بأسعار مخفضة لشركتي مصر للطيران وإير كايرو بين مصر وعدد من الدول الأجنبية والعربية، لتنشيط السياحة وحركة السفر بالمطارات المصرية.

وأكد المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تدرس حاليًا تقديم عروض ترويجة وتنافسية في نفس الوقت لتنشيط حركة السياحة للمقاصد المصرية.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.

الرئيس السيسي: الدولة تحتاج 3 مليارات دولار شهريًا لتوفير السلع الأساسية

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على آراء بعض المسؤولين الاقتصاديين بضرورة إجراء انكماش كبير في الاقتصاد المصري ووقف المشروعات الجاري تنفيذها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم الأربعاء، إن "هذه الرؤى من منظور اقتصادي (جيدة)"، مضيفًا: "كلنا في مركب واحدة وعند إيقاف كل المشروعات التي يعمل بها 6 ملايين مواطن، ونقوم بصرف مبلغ يقدر بـ1000 جنيه لكل عامل في الشهر بما يعادل تكلفة على الدولة من 5 إلى 6 مليارات في الشهر بما يقدر بـ60 مليار سنويًا، في حين أن هذا العامل قادر أن يجمع مبلغًا أكثر من هذا بكثير وقادر أن يعيش في ظل هذا الغلاء".. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.

وسام على صدري| أول تعليق للقديرة سميحة أيوب بعد موقف الرئيس معها فى احتفالية الشرطة (خاص)

أعربت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، عن فخرها الشديد وسعادتها البالغة، بمشاركتها فى احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، التي أُقيمت صباح اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

قال المُتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيالون ليفي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن توافق على اتفاق وقف إطلاق نار يترك حركة "حماس" على رأس السلطة في قطاع غزة، ولا يتحرر بموجبه الأسرى الإسرائيليون من قبضة المقاومة في القطاع.

ونسبت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى إيالون ليفي قوله، إن هناك جهودًا تُبذل من أجل تأمين الإفراج عن الأسرى من قبضة المقاومة في قطاع غزة، ولكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.