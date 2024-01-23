5 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" فى ترعة المريوطية

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ب سقوط سيارة "ميكروباص" بترعة المريوطية، ما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمحل الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت الجهات المعنية بالمعدات اللازمة لإخراج السيارة من ترعة المريوطية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.