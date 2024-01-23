الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" فى ترعة المريوطية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ب سقوط سيارة "ميكروباص" بترعة المريوطية، ما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمحل الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت الجهات المعنية بالمعدات اللازمة لإخراج السيارة من ترعة المريوطية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

غرفة عمليات النجدة سيارات إسعاف ترعة المريوطية ميكروباص اصابة

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