مريض نفسي.. تفاصيل قتل عاطل لزوجته الحامل في الطالبية

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لقتله زوجته وهي حامل في شهرها السادس طعنا في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مريض نفسي، وإثر خلافات دارت بينهما، قتل زوجته بتسديد طعنات لها، وكانت حامل في شهرها السادس.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة العثور علي جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم.

وباجراء التحريات، تبين أن جثة ربة منزل حامل بها آثار طعنات نافذة أودت بحياتها والجنين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني، يعاني من مرض نفسي

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.