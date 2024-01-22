الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

براءة المتهم بقتل شخص وإصابة صديقه بالعجوزة

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الإثنين، ببراءة عاطل من تهمة قتل شخص والشروع في قتل صديقه في العجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخري وأسامة تادرس، وأمانة السر ممدوح عبدالرشيد وصلاح السيد.

وأحالت النيابة المتهم "يونس.ح.ح" 24 سنة عاطل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه القتل عمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 26355 لسنة 2022 جنايات العجوزة.

بدأت الواقعة يوم 2022/9/11، بتلقي رئيس مباحث قسم العجوزة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول جثة شخص وآخر مصاب، وبالفحص تبين قيام شخص بقتل شاب والشروع في قتل صديقة بالعجوزة.

txt

حبس طرفي مشاجرة لاتهامهم بالشروع في قتل خفير بالتجمع 4 أيام

txt

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

قتل المتهم عمدا المجني عليه "سيد.م.ع" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه صديقه "محمود. ا. س"، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه الأخير وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا قتله إلا أنه حاد عن هدفه، واصابت إحدى تلك الأعيرة المجني عليه "سيد. م. ع" فأحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت جناية القتل تلك بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليه "محمود.ا. س" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض السلاحين النازيين وذخائرهما، وتوجه إلى مكان تواجده وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة استقرت بأنحاء دخل لإرادته به، وهو تدارك المجني عليه اصابته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجه للمتهم تهمه أحرز سلاح ناري مششخن فردي الطلقات، وسلاح ناري غير مششخن خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

قتل شخص إصابة صديقه العجوزة براءة محكمة جنايات جنوب الجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي (صور)

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

"الشيطان شاطر".. اعترافات صادمة من قاتل مطربة شهيرة بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس