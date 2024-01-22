براءة المتهم بقتل شخص وإصابة صديقه بالعجوزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الإثنين، ببراءة عاطل من تهمة قتل شخص والشروع في قتل صديقه في العجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخري وأسامة تادرس، وأمانة السر ممدوح عبدالرشيد وصلاح السيد.

وأحالت النيابة المتهم "يونس.ح.ح" 24 سنة عاطل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه القتل عمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 26355 لسنة 2022 جنايات العجوزة.

بدأت الواقعة يوم 2022/9/11، بتلقي رئيس مباحث قسم العجوزة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول جثة شخص وآخر مصاب، وبالفحص تبين قيام شخص بقتل شاب والشروع في قتل صديقة بالعجوزة.

قتل المتهم عمدا المجني عليه "سيد.م.ع" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه صديقه "محمود. ا. س"، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه الأخير وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا قتله إلا أنه حاد عن هدفه، واصابت إحدى تلك الأعيرة المجني عليه "سيد. م. ع" فأحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت جناية القتل تلك بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليه "محمود.ا. س" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض السلاحين النازيين وذخائرهما، وتوجه إلى مكان تواجده وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة استقرت بأنحاء دخل لإرادته به، وهو تدارك المجني عليه اصابته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجه للمتهم تهمه أحرز سلاح ناري مششخن فردي الطلقات، وسلاح ناري غير مششخن خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.