الإعدام شنقا لمتهم بقتل عامل لخلافات سابقة في منشأة القناطر

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، المتهم الأول بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر بالإعدام شنقا وبراءة المتهم الثاني.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.



وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين "ع. ف. ش"، "م. ح. ع" بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمه حيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهم.