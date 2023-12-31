الإعدام لشاب تخلص من شقيقته بسبب خلافات أسرية بالأقصر

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل شقيقته بسلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد؛ لوجود خلافات أسرية فيما بينهما غرب الأقصر.

صدر القرار من المحكمة وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر.

تعود القضية رقم 10483 لسنة 2022 جنايات مركز القرنة، المقيدة برقم 1616 لسنة 2022 كلى الأقصر، لقيام الشاب "محمد"ت" بالترصد لشقيقته "مروة.ت" 25 سنة مقيمة فى قرية القبلي قامولا بمدينة القرنة، وسدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته.

تم نقل جثمان المتوفية لمشرحة مستشفى القرنة لفحصه من رجال الطب الشرعي وإعداد التقرير الطبى اللازم بالواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات الأقصر التى أصدرت قرارها المتقدم بالإعدام شنقًا للمتهم.