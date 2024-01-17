الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لعامل والمشدد لباقي المتهمين بقتـل خفير بالقليوبية

اعدام
اعدام

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها بالقليوبية بالإعدام شنقًا لعامل وكذلك المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الثاني والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ3 متهمين لاتهامهم بقتل خفير خصوصي أثناء قيامه بحراسة حديقة بدائرة مركز شرطة بنها بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم الأول.

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5261 لسنة 2023 جنح والمقيدة برقم 497 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد.ح"، عامل، "محمد.ص"، "أحمد.ع  "، و"نادر.م"، و"محمد ص"، مقيمين دائرة مركز بنها؛ لأنهم في 2023/1/24 قتلوا عمدًا المجني عليه ناصر مصلحي مع سبق الإصرار.

أضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف إثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات "طوب"، بأنه وعلي إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وإزهاق روحه وتوجهوا إلى حيث محل عمله الحديقة التي يخفرها، والموقنين سلفا وجوده بها.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه عيارين صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه علي النحو المبين بالأوراق.

محكمة جنايات بنها الإعدام شنقا لعامل أسلحة نارية محافظة القليوبية قتل خفير خصوصى مركز شرطة بنها مفتى الجمهورية

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