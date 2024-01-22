الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة وإصابة طفلها في حادث سير بمنشأة القناطر

جثة
جثة

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم المتسبب في مصرع سيدة وإصابة طفل في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك في منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات، أن الحادث نتج بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن انحرافها وتصادمها بالتوك توك مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة طفل.

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عقب مصرع شخص وإصابة 4.. المرور تزيل آثار حادث تصادم فى منشأة القناطر

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفية ومصاب بمنشأة القناطر

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة سائق احرفت عجلة القيادةما ادى الى دخول السيارة في الاتجاه المعاكس واصطدامها بالتوك توك، ما أسفر عن مصرع السيدة وإصابة الطفل.

جرى نقل جثمان المتوفية إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع سيدة تصادم منشأة القناطر تصادم سيارة وتوك توك نيابة شمال الجيزة النيابة العامة

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