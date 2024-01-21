فيلم أكشن فى الصف.. ملثمان يُمطران رجلين بالرصاص بسبب الثأر

شهدت إحدى قرى مدينة الصف بالجيزة "فيلم أكشن" بعدما خرجت دراجة نارية مسرعة وسط شارع كبير أطلق ملثمان يستقلانها وابلًا من الأعيرة النارية تجاه رجلين أسقطاهما غارقين في دمائهما وفر المسلحان هاربين.

وهرع أهالي المنطقة ناحية المصابين وتبين مقتل أحدهما بعدما اخترقت طلقات متعددة جسده، بينما يصارع الآخر الموت، فأسرعوا بنقله إلى المستشفى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات الجريمة، حيث تبين أن الثأر وراء ارتكاب الجريمة بسبب وجود خصومة قديمة بين المجني عليها وآخرين.

ونجحت مباحث مركز الصف في تحديد هوية المتهمين من خلال مراجعة كاميرات المراقبة، وتم القبض على شخصين اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات قديمة مع المجني عليهما.

وكشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ووفاة (عامل) إثر إصابته بعيار نارى وإصابة (آخر) بعيار نارى بالجسم.

بالفحص تبين أنه أثناء سير المتوفى والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات فوجئا بشخص ملثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من (طبنجة) ما أدى إلى حدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول وإصابة الآخر ولاذ بالهرب بالاشتراك مع آخر باستخدام دراجة نارية "دون لوحات معدنية"، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية)، بحوزتهما (الطبنجة المستخدمة فى الواقعة وعدد من الطلقات - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - لاب توب - 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.