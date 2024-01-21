الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فيلم أكشن فى الصف.. ملثمان يُمطران رجلين بالرصاص بسبب الثأر

اطلاق رصاص
اطلاق رصاص

شهدت إحدى قرى مدينة الصف بالجيزة "فيلم أكشن" بعدما خرجت دراجة نارية مسرعة وسط شارع كبير أطلق ملثمان يستقلانها وابلًا من الأعيرة النارية تجاه رجلين أسقطاهما غارقين في دمائهما وفر المسلحان هاربين.

وهرع أهالي المنطقة ناحية المصابين وتبين مقتل أحدهما بعدما اخترقت طلقات متعددة جسده، بينما يصارع الآخر الموت، فأسرعوا بنقله إلى المستشفى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات الجريمة، حيث تبين أن الثأر وراء ارتكاب الجريمة بسبب وجود خصومة قديمة بين المجني عليها وآخرين.

ونجحت مباحث مركز الصف في تحديد هوية المتهمين من خلال مراجعة كاميرات المراقبة، وتم القبض على شخصين اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات قديمة مع المجني عليهما.

وكشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ووفاة (عامل) إثر إصابته بعيار نارى وإصابة (آخر) بعيار نارى بالجسم.

 

txt

دفتر أحوال وزارة الداخلية: مثلم يفتح النيران على أهالى الصف.. وضبط حمو بيكا في أكتوبر

txt

نار الثأر.. أمن الجيزة يكشف لغز جثة شخص بجوار دائري الوراق

بالفحص تبين أنه أثناء سير المتوفى والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات فوجئا بشخص ملثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من (طبنجة) ما أدى إلى حدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول وإصابة الآخر ولاذ بالهرب بالاشتراك مع آخر باستخدام دراجة نارية "دون لوحات معدنية"، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية)، بحوزتهما (الطبنجة المستخدمة فى الواقعة وعدد من الطلقات - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - لاب توب - 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الصف الثأر مدينه الصف ملثمان فيلم اكشن

الأكثر قراءة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

مخططات الانقلاب العسكرى فى إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولانى"

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة