3 فبراير .. محاكمة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر

حددت محكمة جنح الشيخ زايد، موعد محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب في جلسة 3 فبرايرالمقبل، بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل بإستخدام منصة انستجرام عقب إنتشار ذلك الفيديو.