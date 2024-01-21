تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

وسط ذهول من تجار الصاغة وروادها كانت قوات الشرطة تقتحم الحشود للوصول إلى محل أحد أكبر تجار الذهب بعدما كشفت عن نشاطه المشبوه في الاتجار بالذهب غير المدموغ والمصوغات المغشوشة، حيث كشفت التحقيقات عن امتلاك المتهم 400 كيلوجرام ذهب، وهو أحد الأسباب الرئيسية في تعطيش السوق من الذهب وارتفاع سعره، علاوة على ارتكابه مخالفات تتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب وتؤثر على السوق، بجانب ابتزازه التجار الصغار وتحديده لسعر الذهب وفق سعر الدولار بالسوق السوداء.

100 مليون جنيه في مغارة على بابا

قبل أيام قليلة من سقوط إمبراطور الذهب وعدد من أعوانه، وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قاسية لتجار العملة بعد الكشف عن "مغارة علي بابا" التي أخفت عصابة المليونيرات بداخلها 75 مليون جنيه مصري ومبالغ ضخمة من الدولارات واليورو والريال السعودي بلغت حوالي 25 مليون جنيه، وفجرت اعترافاتهم في تحقيقات النيابة العامة عدة مفاجآت، حيث أرشدوا عن معاونين لهم، ليرتفع عدد أفراد العصابة إلى 10 أفراد، وما زالت التحقيقات مستمرة بالبحث عن متورطين آخرين.

حيتان الذهب والدولار في قبضة الأمن

ونجحت خلال الأسابيع القليلة الماضية الأجهزة الأمنية والرقابية في إسقاط "عتاولة" الاتجار في الذهب والدولار بعد مراقبة وتتبع وجمع تحريات، أسفرت عن إحباط ترويج مبالغ طائلة من العملات الأجنبية في السوق السوداء، والقبض على عدد من منقبي الذهب وتجار الذهب الخام.

كما تحارب الأجهزة الأمنية عمليات غسل الأموال الناتجة من تلك النشاطات المشبوهة وصلت لملايين الجنيهات، حيث تستغلها عصابات الدولارات والذهب في شراء شركات وسيارات وعقارات لإصباغ الصفة الشرعية عليها.

أجنبيان وغسل 20 مليون جنيه

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وأضافت أن المتهمين غسلا تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

3 تجار عملة غسلوا 30 مليون جنيه

وأعلنت وزارة الداخلية عن القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 30 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات- وتأسيس الشركات.

مالك شركة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في الدولار

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد مالك شركة ملابس جاهزة، لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ50 مليون جنيه.