الشهاوى لـ"الشاهد": مشروع ديوان الشعر المصرى تأخر 50 عامًا

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن مشروع ديوان الشعر المصري، والمقرر إطلاقه بمعرض الكتاب خلال هذه الدورة تأخر 50 عامًا ليقدم الشاعر المصري كما ينبغي.

وأضاف “الشهاوي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تدريس الشعر الجاهلي والأندلسي في الإعدادية والثانوية، ولم يقدم لنا شعر العصر الأيوبي والفاطمي والمملوكي وهذا تقصير من أداء المناهج والباحثين.

وأشار إلى أن المسألة الأخرى الجامعة المصرية كجامعة القاهرة كان فيها محاولة أن يكون فيها كرسي للأدب المصري منذ بضعة سنوات واختفى ولا يوجد كرسي للأدب المصري.

وأكد أنه يوجد شعراء بالعامية وباللغة المصرية القديمة لأن مصر أصبحت اللغة العربية رسمية فيها سنة 87 هـ وقبلها كان يوجد شعر وحضارة وتوجد عشرات الكتب الأجنبية تسجل الشعر المصري القديم ولكن لم تترجم وكان هناك محاولات خجولة، متسائلًا: "أين هم أساتذة الأدب الانجليزي والألماني وأساتذة الحضارة المصرية القديمة لأنهم لم يقدموا شيئًا".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.