الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: حكومة الاحتلال تعاني من الهذيان وتبحث عن مخرج من الاتهامات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه أصدر اليوم بيانًا مطولًا لتوضيح أمور كثيرة شاعت في بعض وسائل الإعلام صرح بها مسئولون إسرائيليون أبرزهم نتنياهو.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاتهامات التي ذكرها تتحدث عن أن مصر المصدر الرئيسي لمصادر تمويل السلاح بغزة والمقاومة الفلسطينية عبر سيناء وعبر ما يزعم بالإنفاق، مؤكدًا أن هناك حملات ممنهجة يقوم بها الجانب الإسرائيلي ضد مصر بداية من الاتهامات التي وجهتها لها أمام العدل الدولية وأن مصر تمنع دخول المساعدات لغزة.

أكاذيب إسرائيل هي محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا 

وأكد أن أكاذيب إسرائيل هي محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، والمنصوص عليه في معاهدة السلام، مشيرًا إلى أن مصر ردت على ما يتعلق بمعبر رفح مؤخرًا وأنه مفتوح وأن إسرائيل هي المسئولة عن دخول المساعدات.

وأوضح أن هناك تقارير إسرائيلية تشير إلى أنه تم الكشف عن بيع أسلحة لحماس من قبل جيش الاحتلال، كما أن إسرائيل هي التي تسيطر على البحر المتوسط حول غزة والمعلومات المتوفرة هي دخول أسلحة لغزة من البحر والتفسير لذلك هو وجود فساد بجيش الاحتلال.

وتابع، أن حكومة الاحتلال المتطرفة مصابة بحالة من الهذيان وصل لعدم التركيز ومحاولة إلصاق كل التهم التي تلتصق بإسرائيل لمصر في محاولة للبحث عن مخرج، محملًا الجانب الإسرائيلي مسئولية الحفاظ على معاهدة السلام والتي التزمت بها مصر.

ضياء رشوان تمويل السلاح المقاومة الفلسطينية حكومة الاحتلال الهذيان مخرج

مواد متعلقة

ضياء رشوان: مصر لها السيادة الكاملة والتامة على أرضها

ضياء رشوان: الرئيس السيسى يتسلم مخرجات الحوار الوطنى (فيديو)

ضياء رشوان: الحرب الإسرائيلية على غزة تسجل رقمًا قياسيًا فى طولها (فيديو)

ضياء رشوان: مصر حذرت كل الأطراف الدولية من سلوك إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين

ضياء رشوان: احتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا يمثل اختراقًا لمعاهدة السلام

ضياء رشوان: القضية الفلسطينية والأمن القومى المصرى وجهان لعملة واحدة

ضياء رشوان: 9 آلاف شاحنة مصرية دخلت غزة منذ بدء دخول المساعدات

الأكثر قراءة

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

حفلات تعذيب للزوجة بالفيديو.. تفاصيل سقوط عاطل سادي في الوايلي

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس