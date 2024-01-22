ضياء رشوان: حكومة الاحتلال تعاني من الهذيان وتبحث عن مخرج من الاتهامات

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه أصدر اليوم بيانًا مطولًا لتوضيح أمور كثيرة شاعت في بعض وسائل الإعلام صرح بها مسئولون إسرائيليون أبرزهم نتنياهو.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاتهامات التي ذكرها تتحدث عن أن مصر المصدر الرئيسي لمصادر تمويل السلاح بغزة والمقاومة الفلسطينية عبر سيناء وعبر ما يزعم بالإنفاق، مؤكدًا أن هناك حملات ممنهجة يقوم بها الجانب الإسرائيلي ضد مصر بداية من الاتهامات التي وجهتها لها أمام العدل الدولية وأن مصر تمنع دخول المساعدات لغزة.

أكاذيب إسرائيل هي محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا

وأكد أن أكاذيب إسرائيل هي محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، والمنصوص عليه في معاهدة السلام، مشيرًا إلى أن مصر ردت على ما يتعلق بمعبر رفح مؤخرًا وأنه مفتوح وأن إسرائيل هي المسئولة عن دخول المساعدات.

وأوضح أن هناك تقارير إسرائيلية تشير إلى أنه تم الكشف عن بيع أسلحة لحماس من قبل جيش الاحتلال، كما أن إسرائيل هي التي تسيطر على البحر المتوسط حول غزة والمعلومات المتوفرة هي دخول أسلحة لغزة من البحر والتفسير لذلك هو وجود فساد بجيش الاحتلال.

وتابع، أن حكومة الاحتلال المتطرفة مصابة بحالة من الهذيان وصل لعدم التركيز ومحاولة إلصاق كل التهم التي تلتصق بإسرائيل لمصر في محاولة للبحث عن مخرج، محملًا الجانب الإسرائيلي مسئولية الحفاظ على معاهدة السلام والتي التزمت بها مصر.