ضياء رشوان: مصر لها السيادة الكاملة والتامة على أرضها

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر دمرت أكثر من 1500 نفق وقامت بتقوية الجدار الحدودي مع غزة الممتد لـ14 كم عبر تعزيزه بجدار خرساني

أضاف رشوان للقاهرة الإخبارية أن هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب، لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.

وأوضح رشوان أن مصر لها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية. سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل.

وتابع قائلًا: ️ من اللافت والمستغرب أن تتحدث إسرائيل بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة.

واختتم قائلًا: إسرائيل هى المسيطرة عسكريًا على غزة وتحاصر القطاع من 3 جوانب ومع ذلك تكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها.