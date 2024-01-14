ضياء رشوان: 9 آلاف شاحنة مصرية دخلت غزة منذ بدء دخول المساعدات

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من المياه بلغ 20 ألف طن، و1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، و11 ألف طن مواد غذائية أخرى، بالإضافة إلى 88 سيارة إسعاف جديدة دخلت القطاع، و4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل.

زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن البعض القليل يحاول إخفاء وتزييف حقيقة المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن معبر رفح من الجانب المصري لم يُغلق للحظة واحدة، ليس فقط منذ بدء هذا العدوان منذ 100 يوم، ولكن قبل ذلك بشهور.

وأشار إلى أن مصر تحاول زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن إجمالي الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى غزة بلغت نحو 9000 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات من الجانب المصري.