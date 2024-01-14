الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الاحتلال قصف الطرق المؤدية لمعبر رفح من الجانب الفلسطينى 4 مرات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر بذلت خلال المائة يوم الدامية التي مرت من العدوان على قطاع غزة أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

 معبر رفح من الجانب المصري لم يُغلق لحظة واحدة طوال أيام العدوان

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن معبر رفح من الجانب المصري لم يُغلق لحظة واحدة طوال أيام العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

كما أكد أن جيش الاحتلال قصف الطرق المؤدية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات على الأقل.

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحرب في غزة غزة حرب غزة معبر رفح القاهرة الإخبارية

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