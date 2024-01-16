ضياء رشوان: الحرب الإسرائيلية على غزة تسجل رقمًا قياسيًا فى طولها (فيديو)

انتقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أنه لم يكتف بمحاولة تحقيق أهدافه العسكرية، بل طمح إلى تعطيل العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل، وإثارة الاضطراب في المنطقة العربية بشكل كامل.

وقال رشوان، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الحرب الحالية هي الأطول في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، بعد حرب 1948 التي استمرت 9 أشهر، وأن ذلك يدل على فشل الجيش الإسرائيلي في الوصول إلى أهدافه، وعلى عزم المقاومة الفلسطينية على الصمود والتصدي أمام العدوان الغاشم في قطاع غزة.

وأشار رشوان إلى أن الحرب السابقة على غزة في عام 2014 استغرقت 51 يوما، وأن الحرب الحالية تجاوزت هذه المدة.