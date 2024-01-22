أبوالغيط: توافق عربى أوروبى حول ضرورة وقف الحرب على غزة

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن لقاء اليوم بين وزراء مصر والسعودية والأردن مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكد وجود تلاق كبير في وجهات النظر حول ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، مساء الإثنين، أن اللقاء أكد وجود تلاق كبير في وجهات النظر حول ضرورة الانتقال السريع إلى مسار سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، من دون إضاعة سنوات، كما حدث في الماضي.

وأضاف:“سنحتاج إلى مزيد من الحوار على مستويات مختلفة للوصول إلى التوافق العربي الأوروبي المطلوب”.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة، الإثنين، مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ثم مع الوزير الفلسطيني رياض المالكي، لمناقشة خطة السلام التي تقترحها أوروبا، وتمهد لحل شامل وموثوق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتصميم إطار لخطة سلام خلال عام واحد.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان، أن الوزراء يناقشون خطة سلام محتملة، والحاجة إلى خطوات ملموسة لإحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما عقد وزراء خارجية التكتل الأوروبي، اجتماعات دورية مع نظرائهم من السعودية والأردن ومصر، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.