بلماضي: لا تنازل عن بلوغ الجزائر دور الـ16 بـ"كان 2023"

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة محاربي الصحراء المرتقبة أمام منتخب موريتانيا، بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

وقال بلماضي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "مباراة لا تقبل القسمة، جميع اللاعبين يعلمون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم".

وأضاف: "سنقاتل على الفوز حتى آخر لحظة، لا يوجد وقت للبكاء على الماضي، المنافسة قوية خلال الكان، مستوى الفرق في تطور ولا توجد منتخبات ضعيفة".

وأكمل مدرب الجزائر: "سيكون غير مقبول تكرار أخطاء مواجهة بوركينا فاسو الماضية مجددا، غياب بن ناصر وبن سبعيني مقلق، لكننا نملك لاعبين قادرين على تعويضهم".

وشدد: "الأمر الملق لنا فعلا، هو التأكد من وجود تقنية الفيديو في البطولة، كسر ماندي التسلل بسنتميترات وعدم رؤيتهم إسقاط بونجاح بلقطة مصارعة".

وأردف بلماضي: "الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على بوركينا فاسو، نحن الآن في وضعية متغييرة، لا أحد يختلف على قدرات رياض محرز قائد الفريق".

وقال: "على الرغم من عدم وجود محرز في مستوى المعروف، إلا أنه يستطيع ترجح كفة المنتخب في المواجهات الصعبة والحاسمة".

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا بـ"كان 2023"

من المقرر أن يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب موريتانيا، في العاشرة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا "كان 2023"، عن المجموعة الرابعة.

موقف الجزائر بمجموعات "كان 2023"

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بمنافسات "كان 2023"، برصيد نقطتين، من تعادلين إيجابين أمام كلا من أنجولا 1/1، وبوركينا فاسو 2/2.

بينما يتقاسم منتخبي أنجولا وبوركينا فاسو قمة المجموعة برصيد 4 نقاط لكلاهما، أما منتخب موريتانيا يحتل المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.