الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بلماضي: لا تنازل عن بلوغ الجزائر دور الـ16 بـ"كان 2023"

جمال بلماضي
جمال بلماضي

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة محاربي الصحراء المرتقبة أمام منتخب موريتانيا، بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

وقال بلماضي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "مباراة لا تقبل القسمة، جميع اللاعبين يعلمون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم".

وأضاف: "سنقاتل على الفوز حتى آخر لحظة، لا يوجد وقت للبكاء على الماضي، المنافسة قوية خلال الكان، مستوى الفرق في تطور ولا توجد منتخبات ضعيفة".

وأكمل مدرب الجزائر: "سيكون غير مقبول تكرار أخطاء مواجهة بوركينا فاسو الماضية مجددا، غياب بن ناصر وبن سبعيني مقلق، لكننا نملك لاعبين قادرين على تعويضهم".

وشدد: "الأمر الملق لنا فعلا، هو التأكد من وجود تقنية الفيديو في البطولة، كسر ماندي التسلل بسنتميترات وعدم رؤيتهم إسقاط بونجاح بلقطة مصارعة".

وأردف بلماضي: "الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الفوز على بوركينا فاسو، نحن الآن في وضعية متغييرة، لا أحد يختلف على قدرات رياض محرز قائد الفريق".

وقال: "على الرغم من عدم وجود محرز في مستوى المعروف، إلا أنه يستطيع ترجح كفة المنتخب في المواجهات الصعبة والحاسمة".

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا بـ"كان 2023"

من المقرر أن يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب موريتانيا، في العاشرة مساء غدا الثلاثاء، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا "كان 2023"، عن المجموعة الرابعة.

موقف الجزائر بمجموعات "كان 2023"

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بمنافسات "كان 2023"، برصيد نقطتين، من تعادلين إيجابين أمام كلا من أنجولا 1/1، وبوركينا فاسو 2/2.

بينما يتقاسم منتخبي أنجولا وبوركينا فاسو قمة المجموعة برصيد 4 نقاط لكلاهما، أما منتخب موريتانيا يحتل المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

جمال بلماضي منتخب الجزائر كأس الأمم الإفريقية كان 2023 منتخب موريتانيا بلماضى

مواد متعلقة

هل تخرج الجزائر من دور المجموعات وتتأهل بوركينا فاسو إلى دور الـ16؟

أمم إفريقيا.. بغداد بونجاح ينقذ الجزائر بتعادل قاتل مع بوركينا فاسو

بوركينا فاسو يتقدم على الجزائر بهدف فى الدقائق الأخيرة بالشوط الأول

جمال بلماضى: الجزائر ليس مرشحًا للفوز بكأس أمم إفريقيا 2023

الأكثر قراءة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي (صور)

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

"الشيطان شاطر".. اعترافات صادمة من قاتل مطربة شهيرة بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس