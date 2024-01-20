بلماضى: التعادل مع بوركينا فاسو يخدمنا.. ومواجهة موريتانيا نهائى كبير

أبدى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، رضاه على طريقة التي تعادل بها فريقه مع بوركينا فاسو 2 - 2، اليوم السبت، بالمرحلة الثانية من للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بكوت ديفوار.

وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لعبنا مباراة صعبة أمام منتخب جيد وقوي لديه الكثير من الخبرة ويملك لاعبين شبابا نشيطين جدا في وسط الميدان، كنت أعرف أننا سنلعب مباراة صعبة، ومنتخب بوركينا فاسو ستكون له كلمة في هذه البطولة".

وأضاف: "سعيد بالأداء وردة فعل اللاعبين، هذا التعادل جاء من رحم الألم والمعاناة، خلقنا 4 أو 5 فرص سانحة للتسجيل، التعادل بهذه الطريقة سيخدمنا كثيرا، حيث أكدنا أنه بوسعنا العودة في النتيجة، اللاعبون يمتلكون شخصية قوية وكانوا يريدون الفوز بالمباراة مثلما كنت أتطلع لذلك شخصيًا".

وأوضح: "كل ما حققناه بفضل عملنا وإصرارنا، ولأحد أهدانا أي شيء. هذا النوع من المباريات التي يجب أن نلعبها. المهم هو الذهاب بعيدًا في البطولة كمجموعة، كل اللاعبين البدلاء قدموا الإضافة وثقتي كبيرة في الجميع".



ووصف بلماضي المباراة المقبلة أمام موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل في ختام دور المجموعات بـ"النهائي الكبير". وأبدى انزعاجه من الانتقادات التي باتت تطال قائد الفريق رياض محرز، ملمحًا أنه لا يفضله على بقية زملائه بالنظر لمكانته التي كان اكتسبها من قبل.

وختم بلماضي: "لا أحب أن يتعرض محرز للانتقاد بهذا الشكل، لا أحد يلعب معي لاسمه أو مكانته، محرز ستكون له كلمة مع الفريق، وما أفكر فيه من تغييرات سأحتفظ به لنفسي".

يذكر أن منتخب الجزائر حصل على النقطة الثانية في مسيرته بالمجموعة، عقب تعادله 1 / 1 مع أنجولا في الجولة الأولى، فيما رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، عقب فوزه 1 / صفر على موريتانيا في أول لقاءاته بالمسابقة.

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