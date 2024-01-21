هل تخرج الجزائر من دور المجموعات وتتأهل بوركينا فاسو إلى دور الـ16؟

لأول مرة تحدث نتيجة التعادل ما بين منتخبي الجزائر، وبوركينا فاسو في بطولة كأس الأمم الإفريقية بشكل عام، وهي كانت المواجهة الثالثة بينهما في البطولة.

تمكنت الجزائر من ادراك التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة هدفين لمثلهما في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

تأثير التعادل على الجزائر وبوركينا فاسو

بهذا التعادل ارتفع رصيد الجزائر إلى نقطتين فقط لأنها تعادلت من قبل مع منتخب أنجولا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الإفتتاحية لتحتل بهما المركز الثالث.

في حين تحل بوركينا فاسو وصيفة بوصول رصيدها إلى 4 نقاط لأنه قبله فازت على منتخب موريتانيا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى.

المواجهتان السابقتان بين الجزائر وبوركينا فاسو

كانت أول مباراة قد جمعت ما بين الجزائر، وبوركينا فاسو في نسخة 1996 التي نظمتها جنوب إفريقيا، وانتهت بانتصار الجزائر بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

استطاعت الجزائر أن تتخطى دور المجموعات بينما فشلت بوركينا فاسو في التأهل إلى دور الثمانية.

كانت المباراة الثانية بينهما في نسخة 1998 التي استضافتها بوركينا فاسو، وانتهت بهزيمة الجزائر بنفس النتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

عجزت الجزائر عن اجتياز دور المجموعات أما بوركينا فاسو، فقد نجحت في الصعود إلى دور ربع النهائي.

الملاحظ أن حين كان منتخب يفوز على الآخر كان ينجح في تجاوز دور المجموعات، ويفشل المهزوم.

إذن هناك تكافؤا شديدا ما بين المنتخبين في المواجهات المباشرة إذ ألتقيا في 3 لقاءات كلها في دور المجموعات، وتمكن كل منتخب من التغلب في لقاء، وتعادلا في لقاء.

الجزائر تجمع نقطتين أول مرة في أول جولتين

هذه هي المرة الثانية التي لا تجمع فيها الجزائر سوى نقطتين في أول جولتين من دور المجموعات، فالمرة الأولى كانت في نسخة 1986 التي احتضنتها مصر، وتعادلت الجزائر سلبيا مع منتخبي المغرب، وزامبيا على الترتيب في المجموعة الثانية.

لم تتمكن من تجاوز المجموعات إذ احتلت المركز الثالث بالنقطتين إذ انهزمت على يد منتخب الكاميرون بنتيجة 2 – 3 في الجولة الثالثة.

النسخة الأولى بوركينا فاسو تحصد 4 نقاط في الجولتين الأولين

المدهش أيضا أن هذه النسخة هي الثانية التي تحصد فيها بوركينا فاسو 4 نقاط في الجولتين الأولين من دور المجموعات إذ كانت النسخة الأولى في 2013 بجنوب إفريقيا ضمن المجموعة الثالثة إذ تعادلت مع منتخب نيجيريا بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الأولى، وتغلبت على منتخب إثيوبيا بنتيجة كبيرة 4 أهداف دون رد في الجولة الثانية.

استطاعت أن تتخطى دور المجموعات متصدرة برصيد 5 نقاط إذ تعادلت في الجولة الثالثة مع منتخب زامبيا دون أهداف في الجولة الثالثة.

سيناريو خروج الجزائر من دور المجموعات في نسخة 1986 صعب جدا أن يتكرر في النسخة الحالية لأنها بنسبة كبيرة سوف تتمكن من الانتصار على منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة، وترفع رصيدها إلى 5 نقاط، وتضمن عبورها إلى دور الـ16، لأن موريتانيا يعد المنتخب الأضعف في المجموعة لأنه عجز عن جمع نقطة واحدة في الجولتين السابقتين.

أما بوركينا فاسو، فتنتظرها مواجهة صعبة جدا مع أنجولا على فض الشراكة، واحتلال مقدمة المجموعة.

بنسبة كبيرة سوف تتأهل عن هذه المجموعة الثلاثي أنجولا، وبوركينا فاسو، والجزائر بغض النظر عن الترتيب النهائي.