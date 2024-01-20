أمم إفريقيا.. أنجولا تتفوق على موريتانيا وتشعل مجموعة الجزائر

تغلب منتخب أنجولا على نظيره موريتانيا بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

الفوز جعل المنتخب الأنجولي يتصدر مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن بوركينا فاسو الذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما وقع منتخب موريتانيا في المركز الأخير بدون نقاط.

الشوط الأول

تقدم منتخب أنجولا عن طريق جيلسون دالا بالدقيقة 30، بتسديدة قوية سكنت شباك حارس موريتانيا لتمنح منتخب بلاده التقدم.

وعدل سيدي بونا النتيجة لصالح موريتانيا بالدقيقة 43، بهدف رائع من مجهود فردي بعدما راوغ أربع لاعبين من أنجولا وسدد الكرة داخل شباك حارس الخصم.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، سجل دالا هدف التقدم لأنجولا بالدقيقة 50، بعد فاصل مهاري رائع أنهاه بنفسه في المرمى.

وبالدقيقة 53، أضاف جيلبيرتو الهدف الثالث لصالح أنجولا بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وعاد منتخب موريتانيا وقلص الفارق بالدقيقة 58، بتصويبة صاروخية من كويتا سكنت شباك حارس أنجولا.

1 -أنجولا 4 نقاط.

2 - بوركينا فاسو 4 نقاط.

3 - الجزائر 2 نقاط.

4 - موريتانيا 0 نقاط.