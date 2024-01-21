في الأفراح المسيحية.. لماذا يُدهن الزوجين بالزيت؟ وما هى نوعيته؟

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، الأحد بحلول ثاني ايام عيد الغطاس المجيد، كما تستعد الكنيسة للاحتفال بحلول عيد عرس قانا الجليل غدًا الاثنين.

وبحلول عيد عرس قانا الجليل، يتذكر الأقباط موسم الأكاليل والافراح في الكنيسة، والذي يتساءل البعض بشان الزيت الي يُدهن به العروسين اثناء الزفاف في الكنيسة ونوعيته.

وقال الأب فيلبس ماهر، استاذ اللاهوت الطقسي في مراكز إعداد وتأهيل الخدام، لـ"الدستور" إن الزيت هو علامة التكريس فمنذ العهد القديم وحينما كان يتم تكريس كاهن او ملك يُمسح بزيت وهو ما يراه الباحثون في قصة تكريس وتخصيص صموئيل نبي الله لداوود كملك على شعب بني اسرائيل بعد فساد شاول اول ملوكهم.

وأوضح أنه في سر الزيحة يتم دهن الزوجين بزيت ليصبحا جسدان مخصصان لحلول الله عليهما وتحويل علاقتهما كعلاقة مقدسة مباركة من يده شخصيا.

من جانبه، يقول الشماس فيكتور بشير في كتاب ماذا يحدث في الإكليل المقدس؟ انه في الاكليل يحضر الكاهن زيتا مقدسا، ويصلى عليه، ثم يدهن العريس والعروس بهذا الزيت.

يحدث ذلك ليكون للعروسين سلاح بر، ومصدر نور وبهجة فالزيت يشير إلي البهجة الروحية التي حصلا عليها بسر الزواج، كما ان الزيت يشير كذلك إلي نعمة الله التي تقدس اتحادهما وتكسوهما بهجة وجمالًا روحيًا.

يأتي ذلك على مثال المزمور " مسحت بالدهن رأسي كأس ريا".

ويعتبر عيد عرس قانا الجليل من الاعياد السيدية الصغرى في التقسيم الطقسي للاعياد الكنيسة الأرثوذكسية، الذي يندرج تحته اعياد سيدية كبرى تتمثل في عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وعيد الغطاس 11 طوبة، وأحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وأحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير، وعيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وصغرى تتمثل في عيد الختان فى يوم 8 من عيد الميلاد، ودخول السيد المسيح الهيكل (8 أمشير)، وعيد دخول السيد المسيح ارض مصر (24 بشنس، حوالى اول يونيو)، وعرس قانا الجليل (13 طوبة، حوالى 12 يناير)، وعيد التجلى (13 مسرى، حوالى 19 أغسطس)، خميس العهد:الخميس الاخير بنهاية اسبوع الآلام، واحد توما: الاحد التالى بعد عيد القيامة