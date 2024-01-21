الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في مجال الصناعات الكيماوية

طرح 14 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجال الصناعات الكيماوية

ارشيفية
ارشيفية

كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم طرح 14 فرصة استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية لشركات قطاع الأعمال العام، أمام الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.


وأكد وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفرص الاستثمارية التي يتم التفاوض عليها ومناقشتها تشمل العديد من المجالات في قطاع الصناعات الكيماوية، مثل الأسمدة والورق وإطارات السيارات والتعدين والتجارة الخارجية، وتتبع هذه الفرصة شركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. 


وأوضح، أن الهدف الرئيسي من طرح المشروعات على القطاع الخاص المحلي والأجنبي هو جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.


وأكد أن مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام تعد أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة حاليًا بناءً على توجيهات القيادة السياسية في إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.


وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروعات التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال العام عبر شراكتها التابعة تعد مؤشرًا هامًا لفتح باب التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة في تنمية الاستثمارات.


وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن المستهدف من هذه الشراكات هو التعاون مع المستثمر الإستراتيجي في إطار أن يكون له حصة ويساهم في التمويل والإدارة حيث كونها شراكة إستراتيجية هامة من أجل تعظيم الإيرادات والاستفادة المثلي من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة من أجل تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادارات من أجل التغلب على أزمة توفير العملة الصعبة.

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