السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معاون وزير الشباب والرياضة يكشف دور فريق "أنا متطوع" في معرض الكتاب

مصطفى عز العرب
مصطفى عز العرب

قال مصطفى عز العرب، مساعد وزير الشباب والرياضة، إنه أثناء التحضير للدورة الـ49 لـمعرض الكتاب ظهر احتياج شديد لأمرين الأول توجيه زوار المعرض الذين يصل عددهم إلى 4 مليون زائر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الأمر الثاني هو العملية التنظيمية داخل المعرض، لأنه لن يستطيع أحد أن يتحكم في هذا الكم من الزوار إلا بعدد كبير من الشباب الذي يكرس وقته ومجهوده لخدمة الزوار، ومن هنا ظهرت فكرة فريق “أنا متطوع”.

وأكد  أن الراعي الرسمي للفريق كان قناة dmc، كما أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أولاه رعاية خاصة ضمن الاستراتيجية المصرية للشباب وتوظيف الشباب في العمل التطوعي لأنه نوع من أنواع المدرسة الميداينة ويكسب الشباب الخبرات.

هؤلاء الشاب يتم ربطهم بالأحداث الوطنية

وأشار إلى أن هؤلاء الشاب يتم ربطهم بالأحداث الوطنية، ونحن نتحدث عن معرض الكتاب وهو أكبر معرض كتاب في العالم فهذا مهم جدًا للدولة ولابد أن نستثمر في الشباب، موضحًا أن هؤلاء الشباب خرج منهم كتاب وناشرين.

مساعد وزير الشباب والرياضة معرض الكتاب فريق “أنا متطوع” الدكتور أشرف صبحي الأحداث الوطنية

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