"الجيل" يرحب بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى

رحب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجي الشهابي، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذيه لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، منوها أنها تأتى تنفيذا لتعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صاحبت دعوته للحوار الوطنى بتنفيذ الدولة كل مخرجات الحوار الوطنى (اما فى صورة قرارات تنفيذية أو صورة تعديلات تشريعية)

آمال كبيرة

أضاف الجيل فى بيان له، أن صدور بيان الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وفى مستهل العام الميلادى الجديد يؤكد الأهمية التى تعلقها الدولة المصرية والقيادة السياسية على الحوار الوطنى ومتابعتها الدقيقة له وأنها تعلق عليه آمال كبار فى ان يتمكن الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية التى دعا إليها الرئيس السيسى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن خلال حواراته الجادة والواسعة والمستفيضة التى تجمع كل مكونات المجتمع المصرى فى إيجاد حلول لقضايا الوطن المختلفة ورسم خارطة جديدة للجمهورية الجديدة.

وأشار “الجيل” إلى أن خطة الحكومة "التنفيذية" ستنفذ التوصيات النهائية للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى والتى تضمنت 133 توصية خرجت بعد 6 اسابيع من الجلسات النقاشية العامة واسبوعين من الجلسات التخصصية باجمالى 44 جلسة متفرعة ومنبثقة من المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشاد ناجى الشهابي بما تم إعلانه من الحكومة من أنها اخذت بكل توصيه على حدى ودرست كيفية ومدى تنفيذها ووضعها كل المخرجات فى خطة تنفيذيه تشتمل الإجراءات التنفيذيه المقترحة وتوزيعها على الجهات المعنية بالتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.

وأوضح «الشهابى»، أن كل هذه الإجراءات، تبعث بها الدولة رسالة مهمة للأحزاب والمشاركين فى الحوار وللرأى العام تؤكد بها جديتها وجدية الحكومه فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى وهى ستنعكس على مناقشات المرحله التالية من الحوار الوطنى بالجدية والموضوعية.

وابدى الشهابي ترحيبه بما اعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من أن هناك عدد من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، سترى النور ومن ضمنها إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر له جميع المعلومات التي يحتاجها عن المواقع الخدمية بالمناطق السياحية.

وكذلك إنشاء عدد أكبر من تراخيص المنشآت السياحية، لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية، وإصدار أجندة سياحية باللغتين العربية والإنجليزية تشمل الأحداث السياحية السنوية الثابتة في مصر، والترويج لها. وهي زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل “الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدي، وبذرة الكتان، والقطن”، بسعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير، بجانب تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية.

ودعا الشهابى الحكومة إلى مراجعة جلسات المحور الاقتصادى وبحث الأخذ بها وخاصة تلك الجلسات التى حذرنا فيها من التعامل مع صندوق النقد الدولى وطالبنا بعدم تعويم الجنيه المصرى وفى نفس أن تقوم بالسيطرة على السوق ومكافحة الاحتكار والغلاء.