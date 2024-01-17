صحة الشيوخ: مرور 100 يوم على استقبال مصر المصابين الفلسطينيين تأكيد لدعم الدولة للقضية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية وذلك خلال 100 يوم متواصل، مما يعد تأكيدًا على دعم مصر لحقوق الإنسان والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

موقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ثابت وواضح

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن موقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولن يستطع أن يزايد على موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وظهر ذلك واضحًا من خلال لقاءات واتصالات الرئيس السيسي مع قادة ورؤساء العالم، لأن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الإقليمية من فلسطين إلى حرب عالمية.

وطالب النائب الدكتور علي مهران، بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

يذكر أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة من معبر رفح وفق تصريحات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بلغ 7 آلاف طن، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طن، وحجم المياه 20 ألف طن، فضلًا عن 1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، بالإضافة إلى 11 ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 88 سيارة إسعاف جديدة. وقد تم إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة حوالي 9000 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر خلال هذّه الأيام المائة.

واستقبلت مصر في نفس الفترة، 1210 مصابين ومرضي من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقاً، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصريًا من العالقين بالقطاع.

كل ما دخل قطاع غزة خلال أيام العدوان الإسرائيلي المائة، قد مثلت مساهمة مصر فيه من القطاع الأهلي والحكومي والتبرعات الفردية، نسبة الـ82% من إجمالي المساعدات.