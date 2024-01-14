الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"النواب" يناقش إنشاء عيادات للصحة النفسية بمراكز طب الأسرة

أمل سلامة
أمل سلامة

طالبت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى بإنشاء عيادات تخصصية بوحدات ومراكز طب الأسرة؛ لتقديم الارشاد والدعم النفسى للمرضى الذين يعانون من مشاكل فى الصحة النفسية؛ وبصفة خاصة المرأة وكبار السن؛ والشباب فى سن المراهقة للحفاظ على تماسك الأسرة التى تعد النواة الرئيسية فى المجتمع.

txt

تكريم النائبة أمل سلامة من مركز التعليم الافتراضى للجامعة الأمريكية

txt

النائبة أمل سلامة: المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية تعكس حرص المصريين على رسم خريطة المستقبل

جاء ذلك خلال مناقشة برغبة الذى ناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

وقالت أمل إن المنظومة الصحية فى عهد الرئيس السيسى شهدت تطويرًا كبيرًا، بهدف تقديم رعاية صحية شاملة لجميع المصريين وفقا لأحدث المعايير العالمية، حيث تم رفع كفاءة المنشآت الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن مصر يوجد بها نحو 5500 وحدة ومركز طب أسرة، تنتشر فى المدن والقرى والنجوع، ونظرا لقربها الشديد من محل إقامة المواطنين، فإنها تمثل نقطة الاتصال الأولى بين المريض ومقدمى الرعاية الطبية، حيث تقدم وحدات ومراكز طب الاسرة، الخدمات الطبية للمواطنين من سن الولادة حتى سن الشيخوخة، وهذا ما دفع وزارة الصحة التى نقدم للقائمين عليها كل الشكر والتقدير، أن تمد ساعات العمل بها من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، وإنشاء عيادات تخصصية وتقديم خدمة الطوارئ، والخدمات الخاصة برعاية الأم الحامل والتطعيمات المختلفة الخاصة بالأطفال بداية من الأطفال حديثى الولادة، وحتى خلال المراحل الدراسية، إضافة إلى حملات التطعيم ضد الأمراض الوبائية والمتوطنة.

عيادات تخصصية يعمل بها أطباء متخصصين فى الصحة النفسية

وأوضحت أمل أنه نظرا للإقبال الشديد من جانب المواطنين على وحدات ومراكز طب الأسرة نتيجة ارتفاع أسعار " الكشف فى العيادات الخاصة، وتكلفة العلاج الغالية"، فانها تقترح إنشاء عيادات تخصصية يعمل بها أطباء متخصصين فى الصحة النفسية لتقديم الإرشاد والدعم النفسى للمرضى الذين يعانون من مشاكل فى الصحة النفسية، وبصفة خاصة المرأة للحفاظ على تماسك الأسرة التى تمثل نواة المجتمع، وأيضا كبار السن الذين لهم حق على الدولة لرعايتهم وحمايتهم من الأمراض النفسية، فضلا عن الاهتمام بالصحة النفسية للمراهقين، وإرشادهم بضرورة الابتعاد عن أصدقاء السوء، وعدم التدخين أو إدمان المخدرات وغيرها من الأضرار المجتمعية.

النائبة أمل سلامة حقوق الانسان حزب الحرية المصري طب الاسرة الدعم النفسي

الأكثر قراءة

عاجل.. أبو عبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

أمم إفريقيا 2023.. موزمبيق تباغت منتخب مصر بهدفين متتاليين

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة