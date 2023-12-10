الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة أمل سلامة: المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية تعكس حرص المصريين على رسم خريطة المستقبل

أمل سلامة
أمل سلامة

أدلت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة النصر القومية بمحافظة القاهرة.

وأشادت النائبة أمل سلامة بالإقبال الجماهيري الكثيف على لجان الانتخابات، لممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة أن المشاركة الكثيفة تعكس مدى حرص المصريين على رسم خريطة المستقبل، واصطفافهم الوطني خلف الدولة المصرية، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأعربت عن سعادتها بالمظهر الحضاري في الانتخابات الرئاسية، وحرص المرأة بمختلف فئاتها العمرية على تقدم الصفوف والوقوف في طوابير طويلة للإدلاء بصوتها في هذا العرس الانتخابي.

 المشاركة الكثيفة للمرأة في الانتخابات الرئاسية دليل قوي على مدى وعى المرأة 


وأكدت النائبة أمل سلامة على أن المشاركة الكثيفة للمرأة في الانتخابات الرئاسية دليل قوي على مدى وعي المرأة وتطور المجتمع، فالمرأة جزء مهم من نسيج المجتمع، فهي تمثل نصف المجتمع، ومسئولة عن النصف الآخر، فهي مسئولة عن أسرتها وأولادها، ولها دور مهم في المشاركة المجتمعية والقيادية في المناصب التنفيذية.

كما دعت النائبة أمل سلامة جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة، لكى نبعث رسالة للعالم بأن جميع فئات الشعب المصرى على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والدولة المصرية.

وأشادت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدور الكبير الذى تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة، لكي تخرج الانتخابات بالمظهر الحضاري الذي يليق بمصر وتاريخها.

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