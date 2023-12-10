الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يصوت فى الانتخابات الرئاسية بلجنته بالمعادى

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ يصوت في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد ملازم أحمد عبدالوهاب بالمعادي، صباح اليوم الأحد. 

وأكد المستشار عبدالرازق أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، والتي تمتد لـ3 أيام، مشيرًا إلى أن المشاركة تساهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.

مشاركة المصريين في العملية الانتخابية هى حق دستوري

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية هى حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس للبلاد هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرًا لأهمية المنصب، وهو ما يستدعي منا جميعًا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات التي انطلقت.

وثمّن المستشار عبدالرازق دور قضاة مصر من مختلف الجهات والهيئات القضائية، والهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على الانتخابات داخل البلاد، مؤكدًا أن القضاة لطالما كانوا في صدارة فئات الشعب التي تلبي نداء الوطن، مؤكدًا أن الإشراف القضائي على الانتخابات هو ضمانة أساسية لنزاهتها، وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

رئيس مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية المفكر السياسي الهيئات القضائية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فريد زهران عبد السند يمامة حازم عمر

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