الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين" يؤكد الوقوف "صفًا واحدًا" خلف القيادة السياسية

رئيس حزب المصريين
رئيس حزب المصريين

عقد المكتب التنفيذي لـ حزب المصريين اجتماعًا موسعًا، الأحد؛ لبحث خطة العمل المستقبلية والوقوف على ما تم انجازه خلال الفترة المنقضية، فضلًا عن عرض الأفكار الجديدة للأمانات فى التواصل مع الجماهير والتواجد بالشارع المصرى لخدمة المواطنين وتدريب الكوادر الشبابية وتأهيل ودعم المرأة، بجانب بحث الرؤى والأطروحات التي سيتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني.

txt

حزب "المصريين": قرارات مجلس النواب إعلاء لسيادة القانون

txt

حزب "المصريين": الأكاذيب الإسرائيلية محاولة لتقويض الدور المصري الداعم للفلسطينيين

وترأس محمد نافع، مساعد رئيس حزب "المصريين" الاجتماع، موجهًا الشكر لقيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا على الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بالمزيد من الجهد والعمل من أجل دعم الدولة المصرية فى رؤيتها نحو الجمهورية الجديدة الذى يأملها المصريين، إضافة إلى التواجد المستمر فى الشارع المصرى لرفع العبئ عن كاهل المواطن المصرى، ووأد الفتن والشائعات التى تعطل من قاطرة البناء والإصلاح للدولة المصرية.

وأكد مساعد رئيس حزب "المصريين" أن الحزب بجميع قياداته وأماناته يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية من أجل استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما بعد حجم النجاحات التي حققتها السياسات المصرية في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة في عهد الرئيس السيسي عملت جاهدة على نظرية التأهيل قبل التمكين ضمن آليات تأهيل وتمكين الشباب المصرى والمرأة المصرية، وهو ما أثمر عن اكتشاف الكوادر الشبابية القادرة على قيادة المستقبل، ومن ثم دعم قاطرة الإصلاح والتعمير الذى نحن بصددها اليوم.

أضاف أنه يقع على عاتقنا كأحزاب وقوى وطنية سياسية، المساهمة في تصدير الصورة الإيجابية إلى العالم الخارجي لتأكيد أن مصر بلد عصية على الاختراق، وأن المصريين يزدادوا قوة وصلابة ولحمة في وقت الصعاب، معربًا عن ثقته الكاملة في الرئيس السيسي والحكومة المصرية وتحركاتهم وخطواتهم وإجراءاتهم في الحفاظ على أمن مصر القومي وشعبها من المخاطر التي تُحيط بها في ظل الأزمات المشتعلة في المحيط الإقليمي، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية حتى تعبر الدولة المصرية هذه المرحلة العصيبة من عمر البلاد.

جاء ذلك بحضور كلًا من المهندس سليم الديب مساعد رئيس الحزب، المستشار خالد السيد مساعد رئيس الحزب، محمد عيسى النقيب مساعد رئيس الحزب، الدكتورة نجلاء شطا، عضو الهيئة العليا، ومروة الطحاوي أمين لجنة المرأة، د.محمد الغمري، أمين لجنة التعليم.

المستشار حسين أبوالعطا المصريين الحوار الوطنى الكوادر الشبابية المكتب التنفيذي

الأكثر قراءة

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق فى أمم إفريقيا

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

حبس المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه لأشلاء ببدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة