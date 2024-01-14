"المصريين" يؤكد الوقوف "صفًا واحدًا" خلف القيادة السياسية

عقد المكتب التنفيذي لـ حزب المصريين اجتماعًا موسعًا، الأحد؛ لبحث خطة العمل المستقبلية والوقوف على ما تم انجازه خلال الفترة المنقضية، فضلًا عن عرض الأفكار الجديدة للأمانات فى التواصل مع الجماهير والتواجد بالشارع المصرى لخدمة المواطنين وتدريب الكوادر الشبابية وتأهيل ودعم المرأة، بجانب بحث الرؤى والأطروحات التي سيتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني.

وترأس محمد نافع، مساعد رئيس حزب "المصريين" الاجتماع، موجهًا الشكر لقيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا على الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بالمزيد من الجهد والعمل من أجل دعم الدولة المصرية فى رؤيتها نحو الجمهورية الجديدة الذى يأملها المصريين، إضافة إلى التواجد المستمر فى الشارع المصرى لرفع العبئ عن كاهل المواطن المصرى، ووأد الفتن والشائعات التى تعطل من قاطرة البناء والإصلاح للدولة المصرية.

وأكد مساعد رئيس حزب "المصريين" أن الحزب بجميع قياداته وأماناته يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية من أجل استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما بعد حجم النجاحات التي حققتها السياسات المصرية في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة في عهد الرئيس السيسي عملت جاهدة على نظرية التأهيل قبل التمكين ضمن آليات تأهيل وتمكين الشباب المصرى والمرأة المصرية، وهو ما أثمر عن اكتشاف الكوادر الشبابية القادرة على قيادة المستقبل، ومن ثم دعم قاطرة الإصلاح والتعمير الذى نحن بصددها اليوم.

أضاف أنه يقع على عاتقنا كأحزاب وقوى وطنية سياسية، المساهمة في تصدير الصورة الإيجابية إلى العالم الخارجي لتأكيد أن مصر بلد عصية على الاختراق، وأن المصريين يزدادوا قوة وصلابة ولحمة في وقت الصعاب، معربًا عن ثقته الكاملة في الرئيس السيسي والحكومة المصرية وتحركاتهم وخطواتهم وإجراءاتهم في الحفاظ على أمن مصر القومي وشعبها من المخاطر التي تُحيط بها في ظل الأزمات المشتعلة في المحيط الإقليمي، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية حتى تعبر الدولة المصرية هذه المرحلة العصيبة من عمر البلاد.

جاء ذلك بحضور كلًا من المهندس سليم الديب مساعد رئيس الحزب، المستشار خالد السيد مساعد رئيس الحزب، محمد عيسى النقيب مساعد رئيس الحزب، الدكتورة نجلاء شطا، عضو الهيئة العليا، ومروة الطحاوي أمين لجنة المرأة، د.محمد الغمري، أمين لجنة التعليم.