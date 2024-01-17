رئيس حزب الجيل يطالب الأندية بحظر استقدام مدربين أجانب

طالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الحكومة واللجنة الأوليمبية بحظر استقدام مدربين أجانب لكل الأندية الرياضية المصرية أو التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال إنه طالب من أكثر من خمس سنوات فى بيان صادر باسم حزب الجيل من الحكومة واللجنة الأوليمبية المصرية بمنع تعاقد الأندية مع المدربين واللاعبين الأجانب منعا نهائيًا، مضيفا منع الاتحادات الرياضية وعلى رأسها اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد أيضًا بالتعاقد مع مدربين ولاعبيين اجانب.

منظومة الفساد



وأكد "الشهابي" فى بيان له، أن منظومة الاحتراف والتعاقد مع مدربين ولاعبين اجانب يحيط بها الفساد من كل جانب ورائحة تقاضى العمولات تزكم الأنوف وتصيب الوطنيين والمخلصين بالزكام وأصبحت المصالح الشخصية تسود كل المعاملات المحيطة بها وتنحت المصالح العامة جانبًا.

وضرب رئيس حزب الجيل مثلا بما تم مع الكابتن حسن شحاته الذي استقبله وزير الشباب ليتولى تدريب الفريق القومي، وكذلك رئيس اتحاد الكرة وتوالت الأنباء تبشر المصريين بالتعاقد مع الكابتن شحاته ليتولى تدريب المنتخب الأول وخاصة أنه صاحب الانجاز الأكبر فى لعبة كرة القدم المصرية والذى حقق فيه أرقام غير مسبوقة بفوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية ووصل الأمر إلى تأكيد نجله التعاقد مع والده ليلا لنفاجئ فى الصباح بتغيير الأمر والتعاقد مع المدرب البرتغالى.



وأكد أن الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ونقص العملة الصعبة وعلى رأسها الدولار يفرض على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والممكنة لتوفير الدولارات والترشيد فى استخدامها من أجل سداد الأعباء المالية الدولارية المطلوبة من الدولة.



وطالب رئيس حزب الجيل مجلس النواب بإصدار قرار ملزم الحكومة واللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية الرياضية بحظر التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالعملات الأجنبية واستبدالها بالتعاقد بالعملة المحلية الوطنية وأن يكون ذلك فى أضيق الحدود.