نادر الخبيرى: إقامة مشروعات تنموية زراعية بسيناء سيوفر فرص عمل للشباب

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، باتجاهات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية زراعية في سيناء لاستكمال عملية التنمية الشاملة في سيناء.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن الدولة تعمل وفق رؤية تنموية شاملة لإنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء، في كل المجالات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والخدمية.

إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التى واجهت الدولة المصرية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التى واجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، واليوم تؤكد الدولة نجاحها وقدرتها على تخطي الصعاب، فعلى مدار السنوات الماضية وتحديدًا منذ 2011 كانت سيناء ساحة للإرهاب.

وأكد النائب نادر الخبيري، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمتلك رؤيته الثاقبة لم ينجح فى إعادة سيناء إلى حضن الوطن فقط، ولكن حقق نجاحات كبيرة وتنفيذ مشروعات عملاقة على أرض الفيروز، والتي ستكون بمثابة إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.

ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات التنموية في كل المجالات، ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال ووسط سيناء، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا تنمويًا تم التوافق عليه، وفى هذا الإطار تمت بالفعل الموافقة في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء، والنشاط الآخر الذي سنبدأ به هو النشاط الاقتصادي، وعلى رأس مشروعاته المشروعات الزراعية، ومن ثم نتابع هذه الملفات بهدف العمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات.