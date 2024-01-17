الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نادر الخبيرى: إقامة مشروعات تنموية زراعية بسيناء سيوفر فرص عمل للشباب

سيناء
سيناء

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، باتجاهات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية زراعية في سيناء لاستكمال عملية التنمية الشاملة في سيناء.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن الدولة تعمل وفق رؤية تنموية شاملة لإنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء، في كل المجالات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والخدمية.

 

إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التى واجهت الدولة المصرية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التى واجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، واليوم تؤكد الدولة نجاحها وقدرتها على تخطي الصعاب، فعلى مدار السنوات الماضية وتحديدًا منذ 2011 كانت سيناء ساحة للإرهاب.

وأكد النائب نادر الخبيري، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمتلك رؤيته الثاقبة لم ينجح فى إعادة سيناء إلى حضن الوطن فقط، ولكن حقق نجاحات كبيرة وتنفيذ مشروعات عملاقة على أرض الفيروز، والتي ستكون بمثابة إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.

 

ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات التنموية في كل المجالات، ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.  

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال ووسط سيناء، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا تنمويًا تم التوافق عليه، وفى هذا الإطار تمت بالفعل الموافقة في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء، والنشاط الآخر الذي سنبدأ به هو النشاط الاقتصادي، وعلى رأس مشروعاته المشروعات الزراعية، ومن ثم نتابع هذه الملفات بهدف العمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات.

مجلس النواب التنمية الشاملة مشروعات تنموية التجمعات التنموية المجالات الاقتصادية جزيرة سيناء الرئيس السيسي الدولة المصرية

مواد متعلقة

رئيس حزب الجيل يطالب الأندية بحظر استقدام مدربين أجانب

حزب "المصريين": دخول وائل الدحدوح لتلقى العلاج تأكيدًا لدعم مصر للأشقاء فى غزة

المصري الديمقراطي يحيي صمود الفلسطينيين ويدعو لاستمرار تضامن مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

"النواب" يناقش إنشاء عيادات للصحة النفسية بمراكز طب الأسرة

"المصريين" يؤكد الوقوف "صفًا واحدًا" خلف القيادة السياسية

«الحركة الوطنية» يثمن موقف البرلمان وجهود الدولة في مكافحة الفساد

حزب "المصريين": قرارات مجلس النواب إعلاء لسيادة القانون

عمرو فهمى: الدولة حريصة على مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة

الأكثر قراءة

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل.. عاجل

كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية.. "البترول" تُعلن التفاصيل

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

إحالة واقعة طالبة "علوم طنطا" للتحقيق

الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمني

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟