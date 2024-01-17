"اقتصادية النواب": مصر أثبتت للعالم تبنى القضية الفلسطينية خلال الـ100 يوم عدوان على قطاع غزة

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تتبنى القضية الفلسطينية قلبًا وقالبًا، قيادة وشعبًا، والأزمة الأخيرة خلال الـ100 يوم الأخيرة، والتي شن فيها جيش الاحتلال الغاشم حربًا على الشعب الأعزل كانت مصر ولا تزال هى المدافع الأول عن القضية، فى ظل صمت عالمي رهيب سواء من قبل المجتمع الدولى أو من قبل منظمات حقوق الإنسان.

خطوات جادة



وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الـ100 يوم عدوان من قبل دولة الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل قدمت الدولة المصرية يد العون والمساعدة للأشقاء، وكان الشعب المصرى يقف كله عن بكرة أبيه ومن قبله القيادة السياسية للدفاع عن القضية الفلسطينية، خاصة أن المصريين حريصون كل الحرص على حل القضية، والقيادة السياسية تحركت بخطوات جادة على أرض الواقع لحل الأزمة.



وأشار النائب عمرو القطامى إلى أن خلال هذه الفترة العصيبة التى عاشها الشعب الفلسطينى الشقيق الدولة المصرية فتحت مستشفياتها لاستقبال الجرحى من الأشقاء، والأطفال كانوا فى المقدمة، وقدمت مصر حزمة من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، ومن ثم خلال هذه الفترة الدولة المصرية قادت جهود إغاثة ووساطة لوقف العدوان على قطاع غزة ودخول مزيد من المساعدات، قائلًا: مصر دومًا هي الرقم الفاعل والأهم في القضية، وهذا ليس بجديد على الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تبنى القضية من أول يوم، واستطاع أن يحشد رأى عام عالميًا لمنع التصفية من خلال التهجير.

يذكر أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة من معبر رفح، وفق تصريحات ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بلغ 7 آلاف طن، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طن، وحجم المياه 20 ألف طن، فضلًا عن 1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، بالإضافة إلى 11 ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 88 سيارة إسعاف جديدة. وقد تم إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة حوالي 9000 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر خلال هذّه الأيام المائة.

واستقبلت مصر في نفس الفترة 1210 مصابين ومرضى من أبناء غزة، لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقًا، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصريًا من العالقين بالقطاع.

كل ما دخل قطاع غزة خلال أيام العدوان الإسرائيلي المائة، قد مثلت مساهمة مصر فيه من القطاع الأهلي والحكومي والتبرعات الفردية، قد وصل إلى 82% من إجمالي المساعدات.