الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر تمثل "خط الدفاع الأول" عن القضية الفلسطينية

عمرو هندى
عمرو هندى

قال عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية لم ولن تتوانى عن تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينين؛ لأن الدولة المصرية قيادة وشعبًا تدعم القضية الفلسطينية والأيام الأخيرة أكدت ذلك وبمناسبة مرور 100 يوم على الحرب الغاشمة والتطهير العرقى الذى يقوم به الاحتلال فى صمت غريب من قبل المجتمع الدولى الدولة المصرية كانت على قدر المسئولية.

دعم القضية بمختلف الاتجاهات

أضاف هندي أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة تعمل على دعم القضية بمختلف الاتجاهات بداية من تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينين، حيث إن المستشفيات المصرية بما تملكه من قدرات وكوادر عملت ولا تزال على تقديم العناية الصحية للأشقاء الفلسطينيين، خاصة أن نفاد الوقود بقطاع غزة وحصار الاحتلال الإسرائيلي أخرج كل مستشفيات غزة من الخدمة، والدولة تبذل جهودًا واسعة لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة، وأن مصر هى الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غزة واستقبالهم للعلاج.

أشار عضو مجلس النواب إلى أن المستشفيات المصرية استقبلت مئات الجرحى والمصابين الفلسطينيين، عبر معبر رفح، لتلقي العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات المصرية، مما يأتي تأكيدا لدور مصر الثابت والفاعل، في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، ما يؤكد أن مصر لم ولن تتوانى عن تقديم سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين وتذليل جميع العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك الحقوق الإنسانية كافة.

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