الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب تونس: "الجميع استوعب درس ناميبيا.. وهدفنا الفوز على مالى"

تونس ونامبييا
تونس ونامبييا

تحدث جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، عن مواجهة نسور قرطاج المرتقبة أمام منتخب مالي، بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد مباراة منتخب تونس ومالي 

ويواجه منتخب تونس نظيره منتخب مالي، في تمام العاشرة مساء غدٍ السبت، على ملعب أمادو جون كوليبالي، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات "كان 2023".

مدرب تونس: نقدر غضب الجماهير ونعدهم بالعمل على اسعادهم

وقال "القادري" في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعلم حجم الحزن الذي يسيطر على الجماهير بسبب هزيمة نامبييا، نعدهم بالعمل على استبدال هذه الصورة".

وأضاف: "البداية ستكون من مواجهة الغد أمام مالي، ونخوض المباراة بهدف الفوز فقط ولا شىء آخر غيره".

وواصل مدرب نسور قرطاج: "نمتلك جيلًا متماسكًا من اللاعبين، كانت هناك ثقة زائدة في مواجهة ناميبيا، الجميع استوعب الدرس جيدًا، لن نكرر أخطاء المباراة الماضية".

وعن حقيقة وجود خلاف بينه وبين مساعده سليم بن عاشور، أوضح القادري: "هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، نحن فريق واحد ولدينا هدف واضح وصريح، نريد تحقيقه خلال وجودنا بكوت ديفوار".

 

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي بمجموعات "كان 2023"

تنقل مباراة منتخب تونس ومالي، في الجولة الثانية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري كافة حقوق بث منافسات المونديال القاري بالكامل، داخل منطقة الشرق الأوسط.

 

موقف تونس بمجموعات "كان 2023"

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثالث في المجموعة الخامسة، بلا رصيد من النقاط، عقب الهزيمة أمام منتخب ناميبيا في الجولة الأولى بهدف نظيف، في مفاجأة مدوية لم يتوقعها أكثر المتشائمين.

ويرافق منتخب تونس في مجموعته الخامسة بـ"كان 2023"، منتخبا مالي وناميبيا المتربعان على الصدارة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

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