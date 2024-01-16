الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ناميبيا تحرج تونس والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة

تونس
تونس

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين منتخب تونس ضد نظيره ناميبيا، في اللقاء المقام مساء اليوم الثلاثاء بكأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب الناميبي الأكثر خطورة على مرمى تونس في اللقاء، لكن نسور قرطاج بادروا بالخطورة مبكرًا بالدقيقة 4 برأسية من طه ياسين الخنيسي تصدى لها حارس ناميبيا.

وفي الدقيقة 6 كاد بيتر شالويلي مباغتت تونس بالهدف الأول لكن حارس مرماهم البشير تصدى لكرة مهاجم صن داونز ثم تصدى من جديد لهجمة أخرى بالدقيقة 8.

تشكيل تونس.. علي معلول أساسيًا والمساكني يقود الهجوم أمام ناميبيا 

وبدأ علي معلول ظهير النادي الأهلي أساسيًا في تشكيل نسور قرطاج، بينما يقود الهجوم يوسف المساكني قائد الفريق.

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

خط الدفاع: وجدي كشريدة، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، علي معلول

خط الوسط: إلياس السخيري، أنيس بن سليمان، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، إلياس العاشوري

ويشارك المنتخب التونسي في المونديال الإفريقي للمرة الحادية والعشرين وسبق له التتويج باللقب مرة واحدة عندما استضاف البطولة في عام 2004، ويلعب في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات جنوب إفريقيا ومالي وناميبيا.

ويشارك منتخب تونس في أمم إفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه والـ16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهورًا في نسخ متتالية بالبطولة، بعدما تصدر ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت منتخبات غينيا الاستوائية، وبتسوانا وليبيا.

تونس ناميبيا كأس أمم إفريقيا الخنيسي طه ياسين

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تشكيل تونس.. على معلول أساسيًا والمساكنى يقود الهجوم أمام ناميبيا

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