الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تونس تخسر ثلث مبارياتها الافتتاحية في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

تونس وناميبيا
تونس وناميبيا

في أول مواجهة تجمع ما بين منتخبي تونس، وناميبيا في دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، باغتت ناميبيا التي تعد الحلقة الأضعف في المجموعة الخامسة تونس بالفوز عليها بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج على ملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة كورهوغو.

بهذه الهزيمة المفاجئة تنهزم تونس في الجولة الأولى في دور المجموعات للمرة السابعة في 21 مشاركة. 

الهزيمة الأولى لتونس في الجولة الأولى

المرة الأولى كانت في نسخة 1962 التي تولت تنظيمها إثيوبيا، وخسرت بنتيجة كبيرة 2 – 4 أمام إثيوبيا في دور قبل النهائي.

الهزيمة الثانية

المرة الثانية كانت في نسخة 1994، وهي ما نالت شرف استضافتها، وانهزمت على يد منتخب مالي بنتيجة هدفين دون رد في المجموعة الأولى.

لم تتمكن من تجاوز دور المجموعات إذ قبعت في قاع المجموعة برصيد نقطة يتيمة جمعتها من التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله مع منتخب جمهورية الكونغو في الجولة الثانية.

الهزيمة الثالثة

المرة الثالثة كانت في نسخة 1998 التي احتضنتها بوركينا فاسو، وخسرت أمام منتخب غانا بنتيجة هدفين دون مقابل في المجموعة الأولى.

هذه الهزيمة لم تمنعها من التأهل إلى دور الثمانية متصدرة للمجموعة بـ6 نقاط إذ بعدها فازت في الجولتين الثانية، والثالثة على منتخبي جمهورية الكونغو بنتيجة 2 – 1، وتوجو بنتيجة 3 – 1 على الترتيب.

الهزيمة الرابعة

المرة الرابعة كانت في نسخة 2000 في غانا، ونيجيريا، وخسرت أمام منتخب نيجيريا بنتيجة كبيرة 2 – 4 في المجموعة الرابعة.

استطاعت أن تصعد إلى دور ربع  النهائي بصفتها وصيفة للمجموعة برصيد 4 نقاط إذ بعدها تعادلت في الجولة الثانية مع منتخب المغرب سلبيا، وتغلبت على منتخب الكونغو بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثالثة.

الهزيمة الخامسة

المرة الخامسة كانت في نسخة 2017 التي نظمتها الجابون، وانهزمت على يد منتخب السنغال بنتيجة هدفين دون رد في المجموعة الثانية.

نجحت في اجتياز دور المجموعات بعد أن حلت في المركز الثاني بـ6 نقاط إذ بعدها فازت في الجولة الثانية على منتخب الجزائر بنتيجة 2 – 1، وفي الجولة الثالثة فازت على منتخب زمبابوي بنتيجة كبيرة 4 – 2.

الهزيمة السادسة

المرة السادسة كانت في نسخة 2021 التي استضافتها الكاميرون، وخسرت أمام مالي بنتيجة هدف دون رد في المجموعة السادسة.

عجزت عن تخطي دور المجموعات بتواجدها في الترتيب الثالث إذ لم تجمع سوى 3 نقاط لأن بعدها تغلبت على منتخب موريتانيا بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، وانهزمت على يد منتخب جامبيا بنتيجة بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثالثة.

إذن تمكنت تونس من تجاوز دور المجموعات 3 مرات من قبل بالرغم من خسارتها في الجولة الأولى في دور المجموعات.

على الجانب الآخر لم تحقق ناميبيا انتصارها الأول في الجولة الإفتتاحية في دور المجموعات فقط لكنه انتصارها الأول في مشاركاتها الأربع في كأس الأمم الإفريقية، ولذلك تم وصفه بأنه انتصارا تاريخيا.

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ناميبيا دائما ما تخسر في الجولة الأولى

في المشاركات الثلاث السابقة كانت ناميبيا تخسر في الجولة الأولى في دور المجموعات، وفي النهائية كانت تتذيل مجموعاتها، ففي نسخة 1998 انهزمت على يد منتخب ساحل العاج بنتيجة كبيرة 4 – 3 في المجموعة الثالثة.

في نسخة 2008 التي احتضنتها غانا، وخسرت أمام المغرب بنتيجة ثقيلة 1 – 5 في المجموعة الأولى. 

في نسخة 2019 في مصر، وانهزمت على يد المغرب بنتيجة هدف دون رد في المجموعة الرابعة.

بهذه الخسارة تعقد موقف تونس في المجموعة لأن تنتظرها مواجهتين أصعب أمام كل من مالي في الجولة الثانية، وجنوب إفريقيا في الجولة الثالثة.

بينما بهذا الانتصار المذهل اقتربت ناميبيا من تأهل تاريخي إلى دور الـ16.

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