الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد يكشف جهود مصر ودورها فى حل الأزمة الفلسطينية

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن إسرائيل تحاول دفع ملايين من السكان من غزة للخروج من أراضيهم لتكون نكبة ثانية بعد نكبة 48.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري لا غنى عنه في القضية الفلسطينية وإنشاء مصر لمدينة داخل القطاع في محاولة لمساندتهم وإبقائهم في أراضيهم، مشيرًا إلى أن مصر سخرت كل الإمكانات الفنية من مطار العريش وميناء العريش ومعبر رفح والمجتمع المدني الذي لم يتوان لحظة في دعم ومساندة الأشقاء بقطاع غزة.

وأكد أن مصر لم تكف عن إجراء اتصالاتها ومن أجل وقف إطلاق النار والوساطة والهدنة الوحيدة التي عرفها القطاع على مدى 104 أيام كان بوساطة مصرية.

دور مصر في رفض التهجير نموذج واضح لقدرتها

وتابع، أن الدور المصري في رفض وإجهاض مشروع التهجير نموذج واضح لقدرة الدولة المصرية على إدارة المخاطر والملف الذي يمثل تهديدًا للأمن المصري، وربما العالمي لأن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية، وسيكون له تداعيات ومصر حذرت من ذلك مبكرًا. 

أسامة السعيد الدور المصري القضية الفلسطينية مساندتهم رفض التهجير وقف إطلاق النار

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