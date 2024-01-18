الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تريند زائف.. كيف يصادف التنجيم القدر؟

الشيخ رمضان عبدالرازق
الشيخ رمضان عبدالرازق

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، إنه ليس من الممكن أن يكون  هناك اتصال بين الجن والإنس، لأنها انقطعت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدلا بآية من سوة الجن (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا).

وعن مقولة "كذب المنجمون ولو صدفوا أو صدقوا"، أضاف الشيخ أشرف الفيل، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أنها ليست بحديث أو قرآن، ولكنها حكمة ضربها الناس للابتعاد عن تصديق حديث العرافات أو ماشابه.

وكشف الفيل كيفية مصادفة القدر التنجيمات التي تخرج، مرددا: "ليس هناك عرافة فلايمكن لأحد التنبؤ بالغيب، إنما توقعات تحدث فمن الممكن أن يتوقعها أي إنسان عادي، فمن الممكن أن ينظر أي انسان عادي إلى ظهور نجوم متزوجين وبسبب ظهورهم البراق يروج لحياتهم بشكل كبير فيتوقع أحد الأشخاص انفصالهم بسبب كثرة العيون عليهم والنظر إلى حياتهم بعين محرومة من تلك السعادة".

وواصل: "الحسد له خطورة كبيرة ومن الوارد أن يكون وراء أي انفصال فحذرنا سيدنا النبي منه لأنه قد يدخل الرجل القبر".

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق: "مفيش حاجة اسمها حظك اليوم وبرجك اليوم، ومفيش حاجة اسمها علم العرافة والكهانة فهذا دجل".

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