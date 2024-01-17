مقتل 527 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال الحرب فى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 527 ضابطًا وجنديًا خلال الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أعلن جيش الاحتلال، عن مقـتل 192 ضابطًا وجنديًا وإصابة 2567 آخرين منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، وإصابة 1135 ضابطًا وجنديًا منهم 242 بحالة حرجة منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

واستهدفت طائرات إسرائيلية مسيرة، أطراف بلدتيِّ مروحين وعيتا الشعب جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن ارتقاء شهيدين إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة كان يستقلها في مخيم طولكرم شمالي الضفة، كما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24448 شهيــدًا و61504 جرحى منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتـ ـلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدًا و350 جريحًا خلال 24 ساعة.