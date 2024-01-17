الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غادة شلبى: 15 مليار دولار مكاسب الإقبال السياحى لمصر عام 2023

غادة شلبي
غادة شلبي

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عن تفاصيل تحقيق الدولة المصرية رقمًا قياسيًا في عدد السياح الوافدين إلى مصر عام 2023.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مصر استهدفت الوصول إلى 15 مليون سائح خلال العام المنصرم الذي شهد تحقيق أرقام قياسية لحجم السياحة الوافدة، مشيرة إلى أن هناك أضلاعًا مهمة لتطوير ودعم السياحة، أبرزها زيادة عدد الغرف الفندقية لا سيما في القاهرة الأقصر وأسوان والساحل الشمالي لاستيعاب الطلب.

وأضافت، أنه تم تطوير المطارات كون الدولة المصرية تدار سياحيًا عبر المطارات الأساسية والتي يصل عددها 11 مطارًا لاستقبال السائحين بجميع رحلات الطيران، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تدعم جلب السائحين عبر 2400 شركة سياحية مصرية.

توجيهها الشكر لكل الجهات التي عملت مع السياحة

وتابعت، أن 15 مليون سائح حققوا فرضيًا نحو 15 مليار دولار 2023، موجهة الشكر لكافة الجهات التي عملت مع وزارة السياحة وسهلت إجراءات التأشيرات، مما مكن من دخول عدد كبير من السائحين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف 18 سوقًا سياحية لتنوع السياحة الوافدة إلى مصر.

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