لماذا لم يختصم العرب الاحتلال أمام "العدل الدولية"؟.. السفير ماجد عبدالفتاح يُجيب

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن الفرصة مازالت قائمة أمام الدول العربية للانضمام للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لـمحكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن جنوب إفريقيا بادرت بتقديم الدعوى، دون مشورة الدول العربية ولم تكن هناك فرصة زمنية للتنسيق العربي لاتخاذ قرار باللجوء لمحكمة العدل الدولية.

سبب عدم مشاركة جامعة الدول العربية في الدعوى

وأكد أن المادة 34 فقرة 1 من النظام الأساسي للعدل الدولية تمنع المنظمات الدولية والإقليمية، أن تكون طرفًا في الدعاوي وهذا يمنع جامعة الدول العربية من تقديم أي دعاوي بها، ومن الممكن أن يطلب منها تقديم معلومات ومرافعات شفوية فقط.

وأشار إلى أن الإجراءات الوقتية بالمحكمة ممكن تأخذ شهر أو شهرين إذا تم الاتفاق وحصلت على 8 أصوات.