الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قضية يخلدها التاريخ.. جنوب أفريقيا تقف أمام إسرائيل في محكمة العدل الدولية

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

في الوقت الذي يقف العالم أجمع مكتوفي الأيدي أمام جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حق غزة، قدمت دولة جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

خطوة سيخلدها التاريخ، اتخذتها جنوب أفريقيا غير مبالية بالتهديدات التي ستلاحقها من قبل إسرائيل وأعوانها، إذ قالت جنوب إفريقيا إنها تعترف بالنكبة المستمرة للشعب الفلسطيني، وذلك في جلسة استماع محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وبالفعل بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح الممثل القانوني لجنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، أن بلاده لديها أدلة جمعت خلال 13 أسبوعًا تؤكد تعمد إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، متهمًا الاحتلال بأنها يتمت أعدادًا كبيرة من الأطفال في قطاع غزة، مضيفًا أن إسرائيل ارتكبت منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصارًا على قطاع غزة.

مستشار رئيس السلطة الفلسطينية: إسرائيل ليست دولة فوق القانون

الدكتور محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، قال إن خطوة جنوب أفريقيا للتقدم بدعوى ضد إسرائيل هي خطوة جدية وجريئة منها أمام العالم أجمع لإحقاق الحق أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية وجرائم حرب.

وأوضح "الهباش" أن إسرائيل انتقمت من الشعب الفلسطيني فقتلت 8 آلاف طفل على الأقل وانتقمت من أكثر من 6 آلاف سيدة قتلن بالمدافع الإسرائياية، وانتقمت أيضًا من أكثر من 20 مستشفى خرجت عن العمل في قطاع غزة.

وأضاف "الهباش" أن رئيس حكومة إسرائيل قال في تصريحات أمام العالم، إنهم يمنعون إدخال المساعدات إلى غزة، فإذا كان هذا ليس إبادة جماعية إذا ما هي الإبادة وما هي جرائم الحرب بعد استهداف وقتل شعب فلسطين.

ونوه مستشار رئيس السلطة الفلسطينية أنهم يأملون أن تأتي محكمة العدل الدولية بقرارات عاجلة لوقف الحرب على غزة ووقف عدوان الجيش الإسرائيلي، وتطبيق القانون الدولي الانساني وإدانة إسرائيل بشكل عالمي ودولي أنها ترتكب جرائم حرب، فإن إسرائيل ليست دولة فوق القانون.

إسرائيل جنوب أفريقيا غزة جرائم الإبادة الإبادة محكمة العدل الدولية

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