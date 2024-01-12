جنوب إفريقيا: إسرائيل فشلت فى دحض اتهامها بارتكاب جرائم إبادة بغزة

قال وزير العدل في جنوب إفريقيا، رئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية، رونالد لامولا، اليوم الجمعة، إن إسرائيل فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف لامولا، في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، إن تل أبيب لا يمكنها التنصل من تصريحات مسئوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ولا من أفعال جنودها على الأرض.

وأوضح "لامولا" أن إسرائيل تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية لدى إسرائيل لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأكد "لامولا" أنه لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها إسرائيل الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية.

جنوب إفريقيا: نحن على ثقة من أننا قدمنا دعوى متكاملة

وتابع: "نحن على ثقة من أننا قدمنا دعوى متكاملة، وإسرائيل حاولت شيطنتنا، والأمم المتحدة نفسها اعترفت بعرقلة عمل بعثات الإغاثة في غـزة، وأن وقف الحرب هو الحل الوحيد".

وأعرب "لامولا" عن ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب على غـزة.

يجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قد استأنفت، اليوم الجمعة، جلساتها لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى رد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.

وقال المحامي مالكولم شو، الذي يمثل إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة: ربما يكون الجنود قد انتهكوا بعض قواعد الحرب، وسيتم محاسبتهم قانونيا في إسرائيل.