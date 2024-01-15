مدحت صالح عن دوره فى "وبينا ميعاد": تركيبة مختلفة عن الجزء الأول

قال الفنان مدحت صالح، إن شخصية "رمزي"، التي قدمها في مسلسل "وبينا ميعاد"، كانت لديه تخوفات بسبب أحداث تعرض لها في حياته، ولذا يأخذ وقتًا في الخطوات التي يتخذها.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن شخصية رمزي تواجه أحداثًا مختلفة تمامًا في الجزء الثاني وسنرى تركيبة مختلفة تمامًا وعلاقة أخرى مع ابنه عكس الجزء الأول.

وتابع، أن شخصية رمزي الأب عملية جدًا وكان مفتقدًا للناحية العاطفية، خاصة مع ابنه، وفي الجزء الثاني يحدث له تغيير ويشعر بمشاعر مختلفة، وشخصية "نادية"، هى شقيقته التي تلجأ إليها عند المشاكل والعلاقة بينهما تختلف عن الجزء الأول.

الدراما الاجتماعية هى الحصان الرابح

وأكد أن الدراما الاجتماعية هى الحصان الرابح، لأنها تدخل كل البيوت، والمشاكل التي تعرض فيها موجودة بكل المنازل، خاصة الصراع في الأفكار بين الأجيال سنراه في الجزء الثاني، مشيرًا إلى أنه لم يتردد في تقديم الجزء الثاني لأن نجاح الجزء الأول كان حافزًا لذلك.