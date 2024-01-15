الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مؤلف "وبينا ميعاد": الدراما الاجتماعية هى الرابحة لأنها تشبهنا (فيديو)

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد"

قال المؤلف هاني كمال، مؤلف مسلسل "وبينا ميعاد"، إن الكتابة أصعب دائمًا وتحديدًا في الجزء الثاني من المسلسل عن الإخراج، مؤكدًا أن الورق أهم من الإخراج، لأنه هو من ينجح العمل.

من الصعب نقل حال البيوت المصرية

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الدراما الاجتماعية هى بيوتنا فيها الرومانسية والدراما والفرح، ولكن الصعب هو نقل حال البيوت المصرية وهذا اعتدنا عليه من قبل "أبوالعروسة"، على الرغم من أن مسلسل "وبينا ميعاد" معادلة مختلفة عنه.

وأكد أن الدراما الاجتماعية هي الرابحة وتشبهنا "وبينا ميعاد"، جسد ذلك وتحديدًا الجزء الثاني، مشيرًا إلى أن نقطة نجاح العمل لا يستطيع توقعها ولكنه يقدم ما عليه هو والمنتج والشركة وأنه طالما كانت هناك دوافع مظبوطة فإنه سينجح بإذن الله.

مؤلف مسلسل وبينا ميعاد الدراما الاجتماعية الرابحة تشبهنا الإخراج

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