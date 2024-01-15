هيئة قصور الثقافة تتحدى "أزمة النشر" بـ 120 عنوانًا جديدًا في معرض القاهرة

ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للمشاركة بأحدث إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، والمقرر إقامة فعالياتها في الفترة من 24 يناير الحالي، وحتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وانطلاقا من هذا الشعار، تأتي فلسفة إصدارات الهيئة المخصصة لمعرض الكتاب، فالثقافة الجماهيرية، على مدار تاريخها، جزء أصيل في "صناعة المعرفة.. وصون الكلمة" من خلال مختلف أنشطتها، لاسيما مجال النشر، الذي يأتي هذا العام متحديا ظروفا كثيرة عانى منها النشر فى العموم، لتجيئ الهيئة لتكون جزءا من حل مشكلة النشر، بحسن اختيار العناوين، بالتعاون بين هيئات التحرير ولجنة الإعداد للمعرض.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات سلاسلها تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، وفي هذا الإطار جاءت مختلف السلاسل لتكون بمثابة مشاريع ثقافية وليست إصدارات منفردة، فمن خلال سلاسل "أصوات" و"إبداعات" و"نصوص مسرحية"، تقدم الهيئة 33 مبدعًا من مختلف الأجيال والاتجاهات الفنية، وكذلك من شتى أنحاء مصر، مراعية فى هذا الأمر "العدالة الثقافية"، وفي ذات الوقت بدا الحرص واضحا على بيان الخصائص المتفردة للبيئة المصرية من خلال إصدارات سلسلة "الدراسات الشعبية" التى تظهر فيها مثل هذه العناوين: "الأزياء الشعبية في صعيد مصر" حارص عمار النقيب، "طقوس وأغاني العديد والحجيج ورحلة الحج المقدسة إلى أبيدوس" أحمد الليثي، كما تتشرف السلسلة بنشر واحد من أهم الكتب فى مجال التراث الشعبى، للفائز مؤخرا بجائزة الشيخ زايد للكتاب، وهو العالم المصري الكبير د. سعيد المصري، حيث تصدر السلسلة الطبعة الثانية -بعد عشر سنوات من الطبعة الأولى- لكتابه الهام "إعادة إنتاج التراث الشعبي" فى جزئين.

كما سيجد زوار جناح الهيئة -أحدث مؤلفات الناقدة الكبيرة سيزا قاسم التي رحلت عن عالمنا منذ أيام، والكتاب بعنوان "شذور الذهب فى التفسير والتاريخ والفن والأدب"، وفي هذه السلسلة -أيضا- نطالع مؤلفات لأسماء بارزة فى مجال النقد من مختلف الأجيال: أحمد عبد المعطي حجازي، د. أحمد مجاهد، حلمي سالم، محمد صلاح غازي، علاء الديب، صبرى حافظ، د. فريال غزول، د. محمد دوير، د.رامى هلال، د. شوقي ضيف، فرج مجاهد عبد الوهاب، د. محمد مندور، د. شكرى عياد.

ومن الأمور الراسخة فى هيئة قصور الثقافة، الكشف عن المواهب، وكذلك التعاون مع مختلف المؤسسات داخل وخارج وزارة الثقافة، تنشر سلسلة آفاق عالمية كتاب مختارات قصصية مترجمة من حول العالم لمجموعة من المؤلفين، ترجمة شباب المترجمين من مختلف الجامعات المصرية، ويندرج هذا الكتاب تحت مشروع كشاف المترجمين الذى يتبناه المركز القومى للترجمة.

كما تنشر السلسلة لمجموعة بارزة من المترجمين، وتصل هذا العام لأكثر من 11 كتابا مترجما من مختلف اللغات.

وفي سلسلة "ذاكرة الكتابة" نطالع مجموعة من المؤلفات المهمة، وعلى رأسها الهدية الكبيرة التى تقدمها هذه السلسلة لرواد المعرض وهى موسوعة المستشرقون في ثلاثة أجزاء لنجيب العقيقى، تقديم تقديم د. حسان عبدالظاهر.

وانطلاقًا من الرغبة في تأسيس ذاكرة وطنية قوية تنشر سلسلة "حكاية مصر" مجموعة متنوعة من العناوين منها "الحرية والحقيقة تحديات الثقافة والمثقف المصري" نبيل عبد الفتاح، "مصلحة الجمارك المصرية" د. عاطف أحمد، "بطرس باشا غالي ودوره في السياسة المصرية" د. شيماء إسماعيل النكلاوي.

أما سلسلة الذخائر فتنشر مجموعة متكاملة من كتب التراث المرتبطة بالوجدان الإبداعي مثل "مقامات بديع الزمان ورسائله"، للهمذاني "طوق الحمامة" لابن حزم، "البخلاء" للجاحظ، "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام" للمقريزي تحقيق د. عطاء أبو رية ود. عبد المعطي سمسم.

ومن مفاجأت هيئة قصور الثقافة لهذا العام، استحداث سلسلة جديدة بعنوان الطبعة الثانية وهي تعنى بإعادة نشر الكتب التى صدرت طبعتها الأولى بالهيئة في شتى السلاسل وقد نفد توزيعها، وتأتي أربعة عناوين باكورة هذه السلسلة، وهي: "مذكرات مجنون" للوشون ترجمة ميرا أحمد، "مسرح الطفل المعاصر" د. محمد عبد العاطي، "خمسون عاما من الثقافة الجماهيرية" محمد سعيد، و"السويس" وهو لمجموعة من الباحثين.

كما تستمر الهيئة في إتاحة كتب عميد الأدب العربي د. طه حسين بأسعار زهيدة، مشاركة منها فى الاحتفال بخمسين عامًا على رحيله، حيث تصدر هذا العام 36 كتابا للعميد، بعد أن نشرت فى العام الماضى 20 عنوانا احتفاء به، ليصل بذلك عدد الكتب التى نشرتها الهيئة للعميد إلى (56) كتابا، ولم تكتف الهيئة هذا العام بنشر مؤلفات العميد، بل سيجد رواد المعرض مجموعة من الكتب التي تتناول فكر ومسيرة وحياة د. طه حسين، وهي "العقلانية القلقة في فكر طه حسين" د. محمد دوير، "ما بعد الأيام" د. محمد حسن الزيات، "وثائق ملف الطالب طه حسين بكلية الآداب 1910-1914" د. چيهان أحمد عمران، و"سلطة الكلمة.. مسالك لدراسة أدب طه حسين وفكره" إعداد كل من منجي الشملي، عمر مقداد الجمني، ورشيد الفرقوري وتقديم سامي سليمان أحمد.

وحرصت هيئة قصور الثقافة هذا العام على اختيار عناوين الكتب المطروحة بعناية، من قِبل لجنة النشر برئاسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، وعضوية كل من الباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والحسيني عمران مدير عام النشر الثقافي.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.