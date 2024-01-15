"شخصية مصر" و"25 يناير والوعي".. لقاءات أدبية متنوعة بثقافة القاهرة

شهد نادي أدب بيت ثقافة المرج لقاءً بعنوان "شخصية مصر في كتابات جمال حمدان"، ضمن البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

أدار اللقاء الشاعر خالد محمد الشحات - رئيس النادي، وبدأت فعالياته بكلمة الشاعر جلال الصياد تحدث خلالها عن مدى أهمية كتابات جمال حمدان وتأثره بمن سبقه ومنهم رفاعة الطهطاوي، الجغرافي هالفورد ماكندر، وغيرهم، ليقدم لنا كتابه "شخصية مصر - دراسة في عبقرية المكان".

وأضاف "الصياد" أن الكتاب يتألف من 4 أجزاء يتناول خلالها المؤلف شخصية مصر الطبيعية، البشرية، التكاملية والحضارية، مما جعله من أكبر المراجع للمفكرين والباحثين الراغبين في استكمال المسيرة.

من جانبه، تحدث د. شريف الجوهري عن الجزئين الأول والثاني من الكتاب، موضحا أن الجزء الأول يتناول الموقع الجغرافي لمصر، أما الثاني فيناقش فيه المؤلف طبيعة مصر البشرية ومدى ترابط نسيج المجتمع المصري ومواجهته للاستعمار على مر العصور.

أما الشاعر يسري الخطيب فتناول خلال كلمته مفهوم مصر الحضارية كما جاء في الكتاب، موضحا خصائص الهوية الوطنية وأهم أركانها ومنها النشيد الوطني الذي يعد رمزا يعبر عن مجد الدولة ووجودها.

جاء ذلك بحضور نخبة من الشعراء منهم سعاد عبد الله، محمد البحيري، ٱمنة محمد، منى عبده، أدهم أحمد، رضا المناوي، دنيا عبد الفتاح، ويسرا حامد.

واستمرارًا للأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة القاهرة، أعد نادي الأدب أيضا لقاء بعنوان "25 يناير والوعي القومي" ناقش خلاله الشاعر محمد الشحات مفهوم الوعي القومي مؤكدا ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية مثل الجيش والشرطة، لما يبذل من جهد من أجل حماية هذا الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف أن ما قدمه رجال الشرطة من تضحيات عام 1952 خلال التصدي لجنود الاحتلال البريطاني، أو ما قدمه المصريون خلال ثورة 25 يناير عام 2011، لا يمكن نسيانه فهو محفور في الذاكرة ليذكرنا دائما بالالتفاف الوطني والعمل الجاد لاستكمال مسيرة التنمية.